Снег и асфальт

Дороги в Суоярвском районе очистили от ледяного плена. За неделю дорожники сумели снять ледяной накат со всех дорог регионального и районного значения. Проезд хотя бы в одну полосу сегодня есть до каждого населенного пункта района. Об этом сообщил сегодня и.о. министра по транспорту Карелии Дмитрий Кондрашин.

– Проблема возникла из-за того, что у подрядчика было недостаточно техники, – рассказал он. – На дорогах был сформирован значительный слой снежного наката. И из-за затянувшейся оттепели накат стал интенсивно разрушаться, и пришлось принимать экстренные меры, чтобы убрать этот рыхлый снег. Потребовалось привлекать дополнительных субподрядчиков, чтобы расчистить проезд ко всем населенным пунктам.

Еще неделю назад ситуация была плачевной: толщина наката на дорогах достигала 40 сантиметров. В декабре дороги должно было чистить предприятие «РемСтройКомплект», на субподряде у которого был предбанкротный ГУП «Мост». Контракт расторгли, подрядчика пришлось срочно менять. Региональные власти среагировали быстро.

— Петрозаводскому ДРСУ передан участок дороги Петрозаводск — Суоярви, расположенный на территории Пряжинского района, а также автодороги рядом с Эссойлой. Предприятие приступило к работе, — написал на своей странице в «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.

С 22 декабря в Суоярвский район пришел новый генподрядчик – ООО «Дороги Питкяранты».

Параллельно с трассами чистили дороги в населенных пунктах. В Суоярви справились быстро: Новый год горожане встретили нормально. Вопросы возникали только к дворовым территориям, за которые отвечают управляющие компании. Работе коммунальщиков теперь дадут оценку, и возможно после праздников будет реакция со стороны прокуратуры.

В Настенъярви все еще идет уборка. В поселке много транспорта, люди активно пользуются машинами. Поселок Суоёки не могли расчистить до вчерашнего дня: дорога регионального значения не была почищена. Проблемы возникли в поселке Райконкоски: у подрядчика «Кристалл» перед новым годом сломался трактор. Выручило предприятие «Кареллес» – выделили технику и вычистили главную дорогу к поселкам и подъезды к магазинам и ФАПам.

Быстро выявлять проблемы помогали представители Общероссийского народного фронта и жители района: писали главе региона в социальных сетях.

Представителю управления автодорог Дмитрий Кондрашин поручил еще раз объехать проблемные участки и дать соответствующие предписания подрядчику по устранению недостатков.

Главы поселений района обратили внимание министра и подрядчиков на еще одну проблему. После окончательной расчистки дорог нужно будет вернуться к повседневным работам: убрать от дорог нависающие деревья, чтобы не мешали школьным автобусам, и посыпать места, где есть опасность гололеда. Кроме того, освободив дороги от наката, рабочие вновь обнажили ямы в асфальте. Ими будут заниматься уже весной.