Артур Парфенчиков: мы знаем проблемы населения и намерены их решить

8 новых школьных автобусов поступят в район до 1 сентября, в 2018 году будет установлена новая вышка сотовой связи, а решать накопившиеся за долгие годы проблемы в сфере ЖКХ приедет целая команда специалистов – об этом шла речь на встрече жителей Пудожского района с врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым.

Встреча с жителями началась с социальных вопросов: по обеспечению района автобусами для перевозки школьников и развитию спортивной инфраструктуры. Врио главы поддержал желание пудожан заниматься спортом и поручил профильному министру рассмотреть вопрос строительства нового объекта. При этом, как отметил Артур Парфенчиков, этот объект должен быть востребован горожанами, поэтому необходимо изучить общественное мнение и просчитать окупаемость будущего спортивного сооружения.

Вопрос с автобусами на сегодняшний день решен полностью: до 1 сентября в район поступят 8 новых автобусов, которые будут перевозить школьников до места учебы – сегодня для перевозки 86 детей из отдаленных поселений задействовано 5 единиц техники.

На встрече был подняты вопросы ремонта дорог и качества сотовой связи. Артур Парфенчиков сообщил о результатах переговоров с руководством Минкомсвязи России и оператором связи «Мегафон», результатом которых станет установка в следующем году новой сотовой вышки, призванной расширить зону покрытия района телефонной связью. В сфере дорожного строительства также проведена работа по устранению промежуточных фирм между генподрядчиком по ремонту дорог и непосредственными исполнителями.

Несвоевременный вывоз мусора, незаконные действия управляющих компаний, долговременное отключение горячей воды при отсутствии хотя бы одной бани в городе – целый ворох проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства внес коррективы в работу Единого дня приема граждан. По предложению Артура Парфенчикова, единодушно одобренного горожанами, в Пудожский район 8 июля приедет целая команда специалистов в сфере ЖКХ, представители жилищной инспекции и прокуратуры.

— Вопрос развития Пудожского района – комплексный. Для того, чтобы развивался бизнес, нужно снижать тарифы на электроэнергию, большая работа в этом направлении уже идет, работаем и над привлечением инвесторов, готовых вкладываться в экономику, поддерживаем местных производителей. Проблемы населения знаем и намерены их решить, — подвел итоги встречи руководитель региона.