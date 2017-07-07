Артур Парфенчиков встретился с работниками Надвоицкого завода

В ходе встречи работники завода смогли задать волнующие их вопросы. Проблемы, с которыми сталкиваются жители Надвоиц, характерны практически для всех районов республики: нехватка врачей узких специальностей, плохие дороги, тяжела ситуация в ЖКХ.

Попросили работники разобраться и в ситуации с горячей водой, которую тут отключают на все лето, когда заканчивается отопительный сезон. Причина такого длительного отключения в том, что в Надвоицах из кранов течет так называемая техническая вода.

— Нам придется решать вопрос по Надвоицах кардинально, потому что котельная, которая у вас сейчас работает, — вчерашний век, — ответил врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Местную мазутную котельную необходимо заменить современной, работающей на более экономичном топливе. Такие вложения, по словам врио главы Карелии, позволят больше сэкономить в будущем.

Ещё одна просьба жителей касалась местной бани, которая, проработав несколько месяцев в этом году, закрылась. По словам местных властей, плата за отопление в бане непосильна для местного бюджета. Артур Парфенчиков дал поручение разобраться с этой ситуацией.