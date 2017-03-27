Вокзал не для двоих

Руководителе филиала РЖД Владимир Голоскоков рассказал Артуру Парфенчикову о планах развития дорожной инфраструктуры в Карелии. Сегодня железнодорожники исполняют все договоренности и соглашения с республикой, и в ближайшие годы инвестируют в модернизацию около полутора миллиардов рублей.

В ведомственной больнице РЖД в Петрозаводске на встрече с коллективом медиков главврач учреждения Александр Макаров сообщил, что в январе 2018 года здесь откроется реабилитационный центр. 30-местное отделение восстановительного лечения будет рассчитано на две тысячи пациентов в год.

— Мы действительно в течение всего прошлого года проводили большую организационную и подготовительную работу, поручили необходимый персонал, решаем вопросы оснащения необходимым оборудованием после чего пройдем процедуру лицензирования и я надеюсь, что с начала следующего года мы будем готовы запуститься, — сказал Александр Макаров.

Помощь в клинике будут получать люди, перенесшие инфаркты и инсульты, а также пациенты с посттравматическими осложнениями. Макаров также рассказал врио главы республики о главной, по его мнению, проблеме больницы. Он отметил, что число приписанных к учреждению горожан выросло на 30 процентов, в то время как финансирование по линии обязательного медицинского страхования сократилось за последние два года на 22 процента.

Артур Парфенчиков заявил, что все поднятые на встрече проблемы он обсудит на встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, которая планирует посетить Карелию в ближайшее время. Артур Парфенчиков и Владимир Голоскоков также побывали на железнодорожном вокзале Петрозаводска, где планируется масштабная реконструкция.

— Будут установлены лифты, пандусы, повсеместно по всему вокзальному комплексу будет заменена система навигации: вывески, тексты Брайля для инвалидов. Будет обустроена комната отдыха для инвалидов, санузлы будут реконструированы, — сообщил исполняющий обязанности начальника вокзала Петрозаводска Дмитрий Нешин. Также запланировано строительство высокой пассажирской платформы. Модернизация вокзала начнется в этом году, а в следующем будут реконструировать перрон.

В зале ожидания вокзала состоялось общение с рабочими дороги. Артур Парфенчиков ответил на вопросы, касающиеся повседневных проблем жизнедеятельности города и республики. Он также рассказал, что на прошлой неделе встречался с руководителем РЖД Олегом Белозеровым, с которым обсудили вопросы тарифов на железнодорожные перевозки, проблемы организации пассажирских перевозок в Костомукшу.