Артур Парфенчиков вручил удостоверения общественным контролерам

Общественное движение сформировалось в марте этого года. За это время добровольцы прошли обучение и теперь обладают достаточными знаниями в области дорожного ремонта, чтобы следить за соблюдением технологий при укладке нового слоя асфальта.

Впереди у всех контролеров много работы. В этом году помимо ремонта дорог большие деньги будут выделены на обновление дворовых территорий.

Прошу вас уделить особое внимание проверке качества дорожно-ремонтных работ при реализации приоритетного президентского проекта «Комфортная городская среда», который, мы все надеемся, изменит облик наших городов и посёлков. А это тоже немалые средства — более 140 миллионов рублей. Каждая копейка должна быть подтверждена высоким качеством работы подрядчиков, — обратился Артур Парфенчиков к общественным контролерам.

Напомним, проект «Комфортная городская среда» стартовал в этом году и нацелен на обновление придомовых территорий и мест отдыха с помощью механизма софинансирования из федерального и республиканского бюджетов, а также привлечения денег самих жителей.

Помимо удостоверения каждый контролер получил специальный желтый жилет. Такую же спецформу председатель профсоюза дорожников Сергей Соловьёв подарил врио главы Карелии.