Артур Парфенчиков: врач не имеет морального права на курение

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства Карелии о том, что врач не имеет морального права на курение. Руководитель региона так отреагировал на доклад министра здравоохранения Ольге Лазаревич, которая выразила обеспокоенность проблемой курения в медицинских учреждениях. По ее словам, трудности по запрету касаются как врачей, так и пациентов.

– Министерству здравоохранения и министерству образования надо начать с себя. Врач, я считаю, морального права не имеет курить, он должен быть примером бережного отношения к своему здоровью. Когда пациент приходит к врачу, а от него разит табаком, а он рассказывает про вред курения – это абсурд. То же самое касается учителей. Учитель тоже должен быть примером. Это важный вопрос некоего морального кодекса учителя и врача, – заявил Артур Парфенчиков.

Врио главы Карелии предложил карельским министрам здравоохранения и образования внести предложения по оптимизации административных мер по борьбе с курением и распитием алкогольных напитков в общественных местах. Для этого, по мнению руководителя региона, нужно изучить опыт других регионов.

Артур Парфенчиков добавил, что недопустимо курить не только на территориях больниц и школ, но и – в том числе – правительства.

– Ко всему составу правительства обращаюсь: у нас есть не только служебные обязанности, но и общественный долг, – сказал врио главы региона.