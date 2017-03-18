Артур Парфенчиков: «В Крыму у меня осталась часть души»

Сегодня в Петрозаводске проходил митинг в честь присоединения Крыма к России. Его посетили более трех тысяч петрозаводчан. Среди пришедших был и врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

– Сегодня большой праздник, в Крыму и в Севастополе у меня много друзей, – рассказал руководитель региона нашему корреспонденту. – В Крыму у меня осталась часть души. Я разговаривал с главой Феодосии Станиславом Крысиным, с ним мы вместе служили. Поздравил его от имени петрозаводчан. Мы ждем делегацию из этого города на день открытия стелы города воинской славы. Мы сделаем так, чтобы Карелия стала ближе к Крыму. Мы будем находить какие-то связи, отношения. У нас все-таки с Феодосией теперь побратимские есть связи. Будем думать о каких-нибудь совместных мероприятиях. Познакомим наших бизнесменов — что мы можем дать Крыму, что Крым может дать нам.

Артур Парфенчиков рассказал, что сейчас они с Ириной Мирошник переговорили о том, что было бы неплохо организовать системный отдых наших детей в здравницах Феодосии, и признался, что его любимый город в Крыму — Севастополь.

– Я был там 9 мая 2014 года, – рассказал врио главы. – Наверное, это один из самых торжественных и трогательных дней в моей жизни, потому что я вот такого единения народа не видел никогда. Я думаю, так наши предки отмечали 9 мая в 1945 году. Я стал частью этого праздника. Это на всю жизнь.