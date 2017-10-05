Артур Парфенчиков станцевал круугу с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов

На следующей неделе в Сочи стартует Всемирный фестиваль молодежи и студентов. От Карелии на него поедут 40 участников и 90 волонтеров. С членами делегации встретился сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Сочи — прекрасный город, который был создан в новом формате к Олимпийским играм, — сказал глава Карелии. — Здорово, что вы туда поедете. Мы гордимся, что среди волонтеров будут наши земляки, что у нас в Карелии был один из центров подготовки волонтеров. Наш центр справился со своей задачей. Мы живем в сложном мире под огромным прессом поступающей информации. Мы меняемся, меняется мир. Нам сейчас очень важно дать импульс позитива. Важно, чтобы мы учились находить компромиссы, понимали, что за всеми границами живут такие же люди, как мы. Я уверен, что Сочи справится с этой задачей. Сделайте этот фестиваль лучшим! Я верю в вас и желаю удачи.

После этого глава Карелии станцевал с участниками фестиваля круугу.

Встреча Артура Парфенчикова с участниками всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Встреча Артура Парфенчикова с участниками всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Встреча Артура Парфенчикова с участниками всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Встреча Артура Парфенчикова с участниками всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

Делегация отправится в Сочи уже послезавтра. Там ждут лекции, научные конференции, дискуссионные площадки, культурная и спортивная программа и марафон добрых дел. Участвуют представители молодежных НКО, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые преподаватели, инженеры и ученые.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит раз в 4 года, начиная с 1947-ого. За всю историю Россия принимает фестиваль в третий раз.