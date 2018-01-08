Артур Парфенчиков: ситуация с электроснабжением в Карелии удовлетворительная

В Карелии продолжают бороться с последствиями массовых отключений электричества, которые прокатились по всей республике в конце прошлого и начале 2018 года. Энергетики выполнили все запланированные профилактические работы по вырубке опасных деревьев вблизи ЛЭП, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Артур Парфенчиков.

— Проводятся работы по минимизации последствий аварийных отключений, — пишет руководитель республики. – Так, сегодня в п. Пяозерский будет завезён дополнительный РИСЭ мощностью 160 кВт для надёжного аварийного обеспечения электричеством школы.

Кроме того, ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение в Костомукшском городском округе. Там сегодня оказался обесточенным пропускной пункт «Люття» и ряд объектов в окрестностях города.

— И сегодня ночью, и в предыдущие дни было много отключений и в Заречном, и в деревне Вокнаволок, — рассказала глава Костомукши Анна Бендикова на селекторном совещании под руководством премьер-министра карельского правительства Александра Чепика. — По-прежнему стоит обесточенной линия на границу. Энергетики продолжают работы и планируют сегодня ее ввести в работу.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети сообщил, что сама линия исправна, но имеется рад нарушений в работе примыкающих линий, которые питают ряд садоводческих товариществ и турбаз. Их сейчас обследуют специалисты «ПСК».

— В связи с тем, что ряд данных линий не находятся на балансе наших крупных энергоснабжающих организаций (ПСК и Карелэнерго), мною дано поручение правительству совместно с органами МСУ проработать вопрос о возможной передаче указанных линий в их единую систему, — пишет глава региона.

Напомним, в последние недели в Карелии произошли массовые отключения электроэнергии в разных населенных пунктах. Руководители республики раскритиковали «Карелэнерго» за плохую подготовку сетей к осени и зиме, а также за отсутствие оперативности при устранении многочисленных аварий на сетях. На критику в ПАО «Россети» (куда входит ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго») ответили увольнением руководителей филиала в Карелии. От своих должностей освобождены директор и главный инженер «Карелэнерго».