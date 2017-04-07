Артур Парфенчиков рассказал об итогах визита в Карелию Вероники Скворцовой

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал в соцсети «ВКонтакте» об итогах визита в республику министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

«Одним из итогов визита в Карелию министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой стало достижение соглашения о выделении Республике дополнительных средств на завершение строительства известного многолетнего долгостроя на Древлянке. К сожалению, некоторое время назад я выявил отсутствие экспертизы и ПСД по недостроенному объекту, сразу дал поручение об их разработке. Там разместятся взрослая и детская поликлиники, столь нужные жителям этого района города.

Кроме того, достигнуто соглашение о включении Карелии в качестве четвёртого региона в пилотный проект «Бережливая поликлиника». В ближайшее время начнётся комплексная реконструкция поликлиник в микрорайонах Ключевая и Кукковка, которая будет завершена в течение пяти месяцев. После этого к данному стандарту будут приводиться и другие поликлиники Карелии. Одними из первых в этой очереди детские поликлиники Кондопоги и Сегежи. Новые медучреждения на Древлянке сразу будут строиться в новом формате.

По итогам состоявшегося совещания составлен жёсткий план по устранению организационных недостатков и упущений в системе медицины республики. Контролировать буду лично. Следующий отчётный период — первое полугодие текущего года».