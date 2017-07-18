Артур Парфенчиков проведет онлайн-трансляцию в популярной соцсети

20 июля в 10:30 врио главы Карелии Артур Парфенчиков проведет онлайн-трансляцию в формате #VKLive и ответит на самые важные и актуальные вопросы жителей республики в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Каждый желающий сможет задать свой вопрос, написав его в комментариях прямой трансляции.

– Среди центральных тем — переселение из аварийного жилья, развитие дорожной сети, здравоохранение, ЖКХ, поддержка сельхоз- и частных предпринимателей и многое другое, – сообщается на сайте правительства.

«Прямая линия» с Артуром Парфенчиковым продлится с 10:30 до 12:00.

Трансляция будет осуществляться на базе интернет-газеты «Столица на Onego.ru» , а также в группе издания.

Вопросы принимаются 20 июля с 10:30 и до окончания трансляции в 12:00. Парфенчикову зададут наиболее интересные и актуальные вопросы.