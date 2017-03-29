Артур Парфенчиков призвал развивать прямые контакты между представителями бизнеса в Баренцевом регионе

Для укрепления приграничного сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе необходимо развивать прямые контакты между представителями малого и среднего бизнеса, а также образовательными учреждениями. С таким предложением на Международном Арктическом форуме выступил врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, IV Международный форум «Арктика-территория диалога» проходит в эти дни в Архангельске. Он является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив арктического региона.

Сегодня в рамках форума врио главы Карелии принял участие в заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина. Кроме того, Артур Парфенчиков выступил на сессии «Баренцев/Евроарктический регион. Развитие сотрудничества».

По словам руководителя республики, формат двустороннего межрегионального сотрудничества очень важен. В первую очередь речь идет о программах приграничного сотрудничества «Коларктик» и «Карелия». Так, общий бюджет программы «Карелия» до 2020 года составляет 43 млн евро.

Одно из приоритетных направлений — деловое сотрудничество малых и средних предприятий по обе стороны границы. По мнению Артура Парфенчикова, сейчас недооценен потенциал прямых контактов между представителями бизнеса. И это при том, что есть положительные примеры таких деловых взаимоотношений.

Врио главы республики рассказал о своем недавнем визите в Костомукшу, на предприятие «АЕК», которое производит электронику для иностранных грузовиков «Вольво» и «Скания». В прошлом году здесь также начали производить электропроводку для ветрогенераторов датского концерна Vestas.

Власти Карелии заинтересованы в поддержке подобных совместных проектов, которые особенно важны для развития производства на северных территориях республики, для решения проблем моногородов, отметил Артур Парфенчиков.

Еще одно важное направление приграничного сотрудничества – культура и сохранение исторического наследия, национального своеобразия, а также развитие туризма.

— В Карелии есть такие природные жемчужины, как Ладожское и Онежское озера, Белое море, есть Заонежье с его самобытной культурой. Сейчас мы активно занимаемся развитием аэропорта «Петрозаводск». Хотелось бы, чтобы этот важный транспортный узел был ориентирован, в том числе, на укрепление приграничного сотрудничества с Северной Европой. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам в Карелию приезжали туристы из стран Баренцева региона, — сказал Артур Парфенчиков.

Очень значимым является также взаимодействие в сфере охраны окружающей среды, участие в совместных приграничных проектах. Кроме того, врио главы Карелии высказался за то, чтобы развивать прямое сотрудничество между образовательными учреждениями, высшими учебными заведениями Баренцева региона. Артур Парфенчиков предложил уже в следующем году провести соответствующую международную конференцию на базе ПетрГУ.

Предложения врио главы Карелии поддержали другие участники форума. В частности, было отмечено, что в ПетрГУ работает мощный IT-парк, у которого налажено хорошее взаимодействие, в том числе, с зарубежными партнерами.

Кроме того, на форуме было заявлено, что в сентябре этого года Карелия будет принимать масштабные международные учения спасательных служб «Barents Rescue». В них примут участие представители МЧС России, а также спасательных ведомств Норвегии, Швеции и Финляндии.