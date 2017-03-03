Артур Парфенчиков пожертвовал пятьдесят тысяч рублей карельскому центру развития добровольчества

Врио Главы Республики Карелия Артур Парфенчиков перечислил пятьдесят тысяч рублей на развитие Центра добровольческого движения Карелии. Деньги уже поступили на счет организации.
Еще в феврале Артур Парфенчиков побывал в Центре развития добровольческого движения Карелии и принял участия в открытии группы привлечения и подготовки волонтеров к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В ходе встречи он познакомился с волонтерскими проектами и проектами партнеров, которые также представили свой опыт на Ярмарке волонтерских вакансий.
После встречи Артур Парфенчиков предложил свою помощь в качестве правового волонтера для просвещения молодежи в области юриспруденции и выразил готовность стать благотворителем. Волонтеры выразили благодарность руководителю региона.
-Мы немного растерялись от такого пожертвования, потому что не ожидали поступления такой суммы. Рады и благодарны, что нашему движению уделяют внимание на высоком уровне и поддерживают его развитие! В команде мы обсудили, на что потратим эти средства. Ребята единогласно согласились, что стоит изготовить единую форму для волонтеров Карелии, которые помогают на крупных событиях республики и представляют регион за ее пределами, так как такой формы никогда не было. Мы надеемся, что инициативу руководителя Карелии подхватят и другие руководители различных организаций. Ведь добровольческое движение действует во всех районах республики, важно поддерживать в большей степени волонтерские отряды в малых городах и поселках. Это стало бы хорошей традицией поддерживать и развивать молодежную инициативу со стороны старших товарищей, — поделилась своими впечатлениями Дарья Маковецкая, руководитель карельского Центра развития добровольчества.