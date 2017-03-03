Артур Парфенчиков пожертвовал пятьдесят тысяч рублей карельскому центру развития добровольчества

Врио Главы Республики Карелия Артур Парфенчиков перечислил пятьдесят тысяч рублей на развитие Центра добровольческого движения Карелии. Деньги уже поступили на счет организации.

Еще в феврале Артур Парфенчиков побывал в Центре развития добровольческого движения Карелии и принял участия в открытии группы привлечения и подготовки волонтеров к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В ходе встречи он познакомился с волонтерскими проектами и проектами партнеров, которые также представили свой опыт на Ярмарке волонтерских вакансий.

После встречи Артур Парфенчиков предложил свою помощь в качестве правового волонтера для просвещения молодежи в области юриспруденции и выразил готовность стать благотворителем. Волонтеры выразили благодарность руководителю региона.