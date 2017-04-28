Артур Парфенчиков потребовал контролировать гарантийный ремонт дорог

Администрация Петрозаводска опасается, что не все дороги удастся отремонтировать по гарантии. О проблемах с одним из подрядчиков Ирина Мирошник рассказала врио главы Карелии в ходе объезда дорог. Улицу Ленинградскую компания «Ремстройкомплект» отремонтировала меньше года назад, но там уже появились ямы. Аналогичная ситуация и с другими дорогами, которые этот подрядчик ремонтировал в прошлые годы.

— Еще в прошлом году, перед тем как «РСК» собирались выходить на крупный контракт , просили устранить в плане даже социальной ответственности все предыдущие недоделки, но организация предпочла, чтобы мы ушли в суды. Это продолжается до сих пор и есть опасения, что и по этой ситуации будет такой же результат, — сообщила Ирина Мирошник Артуру Парфенчикову.

Один из наглядных примеров — улица Гоголя, на которой трещины стали появляться практически сразу после ремонта и сейчас гарантийной дороге требуется полная переделка. Тем временем, дорожники считают, что все дефекты возникли вовсе не из-за плохого ремонта.

— Подрядчик указал, что они не согласны с претензиями администрации и по их мнению причиной дефектов является нарушения при содержании дорог, — рассказал Дмитрий Романов, в прошлом году вместе с другими активными гражданами участвовавший в проекте «Общественный контроль».

Позиция врио главы Карелии жесткая: прошлогодние контракты нужно тщательно проверить с привлечением экспертов, а результаты исследований могут стать поводом для уголовных дел.

— В ходе судебных слушаний мы посмотрим, какие будут экспертные заключения: по качеству дорог, по реальности использования тех средств, которые выделял город. Если данные будут расходиться, то это будет вопрос уже не гражданского судопроизводства. Так что вы имейте в виду, что проверка будет очень серьезной, — заявил Парфенчиков.

Также, по словам врио главы Карелии, в ближайшее время необходимо подготовить необходимую документацию по проведению контрактов на ремонт дорог во всей Карелии, чтобы все работы были проведены до наступления осени.