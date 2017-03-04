Сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков посетил Кондопожский ЦБК. Он осмотрел бумагоделательную машину №5 и пообщался с работниками предприятия. Спонтанная встреча растянулась на полчаса.

– Для меня важно знать, чем живут люди. Меня волнует судьба ЦБК, – сообщил Парфенчиков, отметив, что в апреле или в мае приедет сюда с новыми идеями развития комбината.

Работники интересовались социальными проблемами. Они рассказали, что не хватает педиатров, пожаловались на плохие районные дороги. Обо всех этих проблемах, в том числе и о состоянии аварийного жилья Артур Парфенчиков знает – он сообщил, что сейчас на своем посту активно входит в курс дел.

По словам врио главы, республиканские власти пристально следят за качеством расходования средств самими районами, в будущем наиболее успешные руководители районов будут иметь право на увеличенную финансовую поддержку со всеми вытекающими отсюда выводами.

Отвечая на вопрос о дорогах Артур Парфенчиков напомнил про 300 миллионов, которые будут выделены районам на дорожный ремонт в этом году. Что касается проблемы с врачами, то, по мнению врио главы Карелии, одним из выходов может стать регулярный прием специалистов, которые будут приезжать в районы из крупных медицинских центров.

Артур Парфенчиков на Кондопожском ЦБК. Фото: Николай Смирнов Артур Парфенчиков на Кондопожском ЦБК. Фото: Николай Смирнов

После посещения производства Артур Парфенчиков провел совещание с руководством предприятия. Сейчас ЦБК обеспечен сырьем, однако есть множество проблем. Компания не занимается собственной лесозаготовкой из-за удаленности свободных лесных участков. А из-за перекупщиков растет себестоимость продукции. Помимо этого остаются вопросы по обеспечению электроэнергией. Больше половины поставляемой энергии на предприятие идет по высокому тарифу.

В результате ЦБК теряет порядка 300 миллионов в год. К тому же мировой рынок газетной бумаги сокращается уже несколько лет. Если с мировой конъюнктурой бороться правительство не может, то помочь со снижением тарифов может. Об этом вице-президент банка «Санкт-Петербург» (инвестор ОАО «Кондопога») Владимир Бобин и попросил Артура Парфенчикова. Также для развития компании, по словам руководства, необходимо закрывать процедуру конкурсного производства, в которой сейчас находится комбинат. Это позволит привлекать инвестиции.