Артур Парфенчиков посадил деревья в Новой Вилге

Экологический субботник прошел в Новой Вилге 29 апреля. По инициативе уроженца этих мест Кирилла Няппинена местные жители вышли в центр поселка сажать деревья и кустарники.

— Я обратился к Артуру Парфенчикову в соцсетях и попросил помочь с посадочным материалом, так как местный бюджет не позволяет его приобрести, — рассказал Кирилл Няппинен. — Он согласился помочь. И буквально через неделю позвонили из местной администрации, чтобы уточнить количество саженцев и их наименование. Если бы мы обращались официально в органы исполнительной власти, то это была бы долгая история. Пришлось бы писать письма, ждать месяцами. А так написали, и работа пошла.

Кирилл Няппинен продвигает целый проект по развитию Новой Вилги. И озеленение центральной части поселка — его часть. Для того, чтобы составить план засадки, организаторы субботника обратились к руководителю ботанического сада ПетрГУ. Специалисты помогли выбрать подходящие растения, определиться со временем посадки и составить схему озеленения. Жители Новой Вилги высадили 100 саженцев, среди которых сибирский кедр, ель сикстинская, барбарис, спирея японская и форзиция яйцевидная.

Участником субботника стал и Артур Парфенчиков:

— Очень много у нас тех, кто жалуется, тех, кто не доволен жизнью, но все-таки все держится на таких ребятах, как Кирилл, которые готовы сами свою землю украшать. С такими людьми все у нас получится, — заявил врио главы Карелии. — Как сказал Кирилл, для наших детей садим. Кедр — символ жизни, символ вечности. Через 40 лет, наверное, шишки появятся.

Саженцы для субботника закупили за счет карельского отделения «Единой России». Однако проект благоустройства Новой Вилги не ограничивается посадкой растений.

— Ухаживать за новым парком будем сами. У нас полно неравнодушных людей. Задача — облагородить практически весь поселок. Есть много площадок, которые никак не задействованы, — заметил Кирилл Няппинен.