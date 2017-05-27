Артур Парфенчиков поддержал программу продовольственной помощи малообеспеченным

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков поддержал программу продуктовой помощи малообеспеченным гражданам. Ожидается, что Минпромторг запустит ее во второй половине 2018 года, а в полную силу она заработает в 2019-ом, сообщает ИА Regnum.

— Идея дополнительной помощи малоимущим россиянам крайне актуальна, особенно, если люди будут покупать на эти средства отечественные продукты, — заявил изданию Артур Парфенчиков. — Вопрос здесь в том, что достаточно сложно создать эффективный механизм контроля — чтобы покупались именно российские продукты. В любом случае важно, что эти средства пойдут на увеличение потребительского спроса на внутреннем рынке, во время восстановления экономики это очень позитивный процесс.

Врио главы Карелии также сказал, что программа, по сути, является способом субсидировать отечественный агрокомплекс через магазины-дискаунтеры. Этот процесс нужно сделать максимально прозрачным, заключил Парфенчиков.

Минпромторг собирался запустить программу продовольственной помощи еще в 2015 году, но тогда на ее реализацию не хватило средств. Суть программы в том, чтобы начислять баллы на специальные банковские карты граждан, нуждающихся в улучшении питания. На них можно будет купить продукты первой необходимости отечественного производства.

В список товаров, доступных по продовольственному сертификату, могут быть включены хлеб, соль, мясо, овощи, свежие фрукты и сухофрукты, яйца, растительное масло, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты. В качестве сертификата предлагается использовать дебетовую карту «Мир».

Программа продовольственной помощи может охватить до 19 миллионов человек с доходом ниже прожиточного минимума, сообщает издание со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова.