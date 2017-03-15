Артур Парфенчиков побеседовал с педагогами о духовно-нравственном воспитании молодежи

В Карельском институте развития образования прошел ежегодный семинар на тему духовно-нравственного воспитания молодежи. В нем приняли участие педагоги, представители религиозных и общественных организаций. Одним из гостей стал врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Для руководителя региона устроили небольшую экскурсию: показали учебную и методическую литературу по родным языкам, провели по лаборатории, где педагогов учат применять современные образовательные технологии.

Артур Парфенчиков в Карельском институте развития образования. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Артур Парфенчиков в Карельском институте развития образования. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Артур Парфенчиков в Карельском институте развития образования. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Артур Парфенчиков в Карельском институте развития образования. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев. Артур Парфенчиков в Карельском институте развития образования. Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев.

После этого Артур Парфенчиков выступил перед участниками семинара. Рассказав о важности нравственного воспитания, он предложил аудитории перейти к диалогу и задать интересующие вопросы. Одной из центральных, конечно же, стала тема строительства новых школ.

-В ближайшие два года мы должны построить в Петрозаводске две школы, — отметил врио главы Карелии. — В этом году в ближайшее время начнем строительство школы в поселке Ледмозеро, это решение уже принято. Сейчас мы согласовываем последние технические моменты, к 31 декабря школу в этом поселке нужно сдать под ключ.

Кроме того, Парфенчиков обсудил с педагогами идею ввести обязательный ЕГЭ по истории и проблему привлечения молодых учителей в сельские школы.