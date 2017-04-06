Артур Парфенчиков: «Петрозаводск по праву гордится званием «Город воинской славы»

Сегодня Петрозаводск отмечает знаменательную дату: два года назад указом президента России столице Карелии было присвоено звание «Город воинской славы». Об этом, открывая заседание правительства республики, напомнил врио главы региона Артур Парфенчиков.

— Присвоение столь высокого звания – это признание исторических заслуг нашего города, его жителей. Мы помним, что наш город создавался как военный завод, который сыграл колоссальную роль в победах русского оружия в начале XVIII века. И все последующие столетия наш город оставался кузницей обороноспособности нашей страны. Отечественная война 1812 года, Крымская война – оружие, сделанное нашими предками, земляками, стояло на страже независимости нашей Родины. И, конечно, мы все помним Великую Победу наших дедов, отцов в борьбе с фашизмом. Это вехи нашей истории, которые дают нам право гордиться высоким званием «Город воинской славы», — сказал Артур Пафенчиков.

Врио главы Карелии также отметил важность патриотического воспитания подрастающего поколения. Большое значение имеет создание в Петрозаводске Президентского кадетского училища. В новое образовательное учреждение, которое строится в столице Карелии, уже пытаются записываться воспитанники.