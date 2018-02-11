Артур Парфенчиков передал книги библиотеке поселка Валдай

В ходе рабочего визита в поселок Валдай Артур Парфенчиков побывал в местной библиотеке. Он передал партию книг, которые приобрел благотворительный фонд «Северный духовный путь». Среди подаренных книг произведения для детей из школьной программы: романы Жюля Верна, повести Джека Лондона и учебная литература.

Также несколько экземпляров поступило в библиотеку от министерства по национальной политике. Это книги на карельском языке, в том числе и переведенные на карельский язык сказки народов мира.

Эту книга не продается в магазинах, а распространяется исключительно бесплатно. Теперь несколько экземпляров есть и в местной библиотеке.