Артур Парфенчиков: «Нужно всем объединиться и убрать Петрозаводск»

Сегодня врио главы Карелии и члены правительства убирают парк возле Вечного огня.

Сегодня по поручению врио главы Карелии Артура Парфенчикова начался общереспубликанский субботник. Руководитель региона призвал всех жителей Карелии выйти на уборку территорий. Сам Артур Парфенчиков принял участие в благоустройстве и уборке парка у Вечного огня в Петрозаводске.

Фото: Николай Смирнов

– Мы объявили месячник чистоты: в течение месяца мы должны убрать наши города и поселки, чтобы к лету мы могли нашу республику презентовать как регион высокой культуры. Многое зависит и от самих жителей, потому что зима у нас длинная, мусора накопилось много.

Мне нравится то, что у нас очень активная молодежь: они самостоятельно организовываются и проводят субботники. Замечательно, что люди так инициативно к этому относятся.

Кроме того, мы также ужесточим контроль за организациями и учреждениями, чтобы они убирали свои территории. Сейчас тот период, когда нужно всем объединиться и убрать город, – заявил Артур Парфенчиков.

В уборке парка возле Вечного огня также принимают участие члены республиканского правительства и сотрудники администрации главы региона. Многие пришли с детьми.

Фото: Николай Смирнов
Фото: Николай Смирнов
Фото: Николай Смирнов
Фото: Николай Смирнов
Фото: Николай Смирнов
Фото: Николай Смирнов
Фото: Николай Смирнов
Фото: Николай Смирнов

 

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