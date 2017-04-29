Артур Парфенчиков: «Нужно всем объединиться и убрать Петрозаводск»

Сегодня по поручению врио главы Карелии Артура Парфенчикова начался общереспубликанский субботник. Руководитель региона призвал всех жителей Карелии выйти на уборку территорий. Сам Артур Парфенчиков принял участие в благоустройстве и уборке парка у Вечного огня в Петрозаводске.

– Мы объявили месячник чистоты: в течение месяца мы должны убрать наши города и поселки, чтобы к лету мы могли нашу республику презентовать как регион высокой культуры. Многое зависит и от самих жителей, потому что зима у нас длинная, мусора накопилось много.

Мне нравится то, что у нас очень активная молодежь: они самостоятельно организовываются и проводят субботники. Замечательно, что люди так инициативно к этому относятся.

Кроме того, мы также ужесточим контроль за организациями и учреждениями, чтобы они убирали свои территории. Сейчас тот период, когда нужно всем объединиться и убрать город, – заявил Артур Парфенчиков.