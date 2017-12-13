Артур Парфенчиков не стал вручать ключи от недостроенного дома

Вручение ключей от новых квартир жителям аварийных домов было запланировано сегодня с участием Артура Парфенчикова, который сегодня приехал в Пудож с рабочим визитом.

Успеть сдать дом к этому сроку подрядчики не успели, однако торжественную церемонию отменять не стали и когда глава Карелии подъехал к дому, обеспокоенные новоселы пожаловались ему на то, что ключи им хотят вручить от квартир, где еще не установлены электроплиты. Жители высказали опасение, что после того, как глава республики уедет, строители успокоятся и будут еще долго доделывать дом.

Такие откровения жильцов стали для Парфенчикова неожиданностью, и он отказался проводить церемонию вручения ключей. Основная критика руководителя региона обрушилась на представителей Минстроя республики и подрядчика:

— Сегодня я эти квартиры принимать не буду. Нельзя так обращаться с жителями, — заявил Артур Пафренчиков.

Ключи жители получат после того, как в квартирах установят электроплиты (их привезли только сегодня), сделают натяжные потолки в помещениях и установят плинтуса в подъездах.