Артур Парфенчиков: «Наша задача – реально поднять уровень Петрозаводского госуниверситета»

17 апреля в Министерстве образования и науки России прошел отбор вузов, претендующих на статус опорных университетов. Презентацию ПетрГУ для экспертов провели врио главы Карелии Артур Парфенчиков и ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.

По результатам отбора карельский вуз вошел в число 22 победителей. Всего на конкурс было подано 80 заявок. Учебные заведения представили на суд экспертов пятилетние программы собственного развития, ориентированные на решение задач, стоящих перед экономикой региона, укрепление его образовательного, научного и кадрового потенциала.

По словам Артура Парфенчикова, получение ПетрГУ статуса опорного вуза стало возможным благодаря совместным действиям правительства Карелии и Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

— Это только первый шаг к большой дальнейшей работе. Теперь наша задача – реально поднять уровень Петрозаводского госуниверситета, и мною уже дано поручение по подготовке соглашения между правительством республики и ПетрГУ, созданию предметного плана для развития статуса опорного вуза, разработке реестра основных научно-исследовательских и опытно-конструкторских направлений, имеющих международное и федеральное значение, — сказал Артур Парфенчиков.

В числе научных приоритетов ученых петрозаводского вуза — развитие моногородов, приграничное сотрудничество, водные объекты, аквакультура, лесные ресурсы, машиностроение, робототехника, информационные технологии, медицина, филология, развитие и модернизация региональной системы образования.

— Одна из государственных задач ПетрГУ как опорного университета — развитие системы технопарков, инжинирингового центра университета в интересах промышленного тракторостроения России. Кроме того, ПетрГУ должен играть активную роль в обеспечении учебного процесса в Президентском кадетском училище, которое имеет федеральный статус. Это повысит значимость университета для будущих выпускников этого заведения, – добавил врио главы Карелии.

Анатолий Воронин отметил, что ПетрГУ сегодня — единственный вуз Карелии и фактически он уже является опорным для своего региона: