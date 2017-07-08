Сегодня в 11.00 врио главы Карелии Артур Парфенчиков начал прием жителей Лоухского района, который проходит в поселке Лоухи.

Первые посетители — жители поселка Чупа Илья Шкуринский и Константин Федюк. Они рассказали врио главы Карелии о намерении переоборудовать бывшие корпуса старого чупинского комбината в туристический объект. По плану там должна разместиться гостиница, площадка для культурных мероприятий, солеварня и другие объекты. Все это по задумке инициаторов должно привлечь туристов в поселок, дать возможность местным жителям зарабатывать и развивать населенный пункт, который за последние годы лишь теряет жителей: они уезжают в другие места.

Через неделю в Чупе должен уже в восьмой раз состояться музыкальный фестиваль «Белый шум», однако его организатор Илья Шкуринский постоянно сталкивается с бюрократической волокитой. Команде фестиваля, которая его площадку на полуострове превратила из свалки в живописное место, постоянно приходится отбиваться от различных предписаний и предостережений.

Врио главы Карелии инициативу молодых людей одобрил и дал поручение предоставить инициаторам проекта максимально комфортные условия для его развития.