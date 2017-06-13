Артур Парфенчиков: Карелия должна увеличить поток туристов в разы

Карелия активно участвует в программе развития внутреннего въездного туризма и с каждым годом поток бюджетных в республику растет, сообщил Олег Сафонов журналистам после совещания в кабинете врио главы Карелии.

Встреча Олега Сафонова и Артура Парфенчикова. Фото: Михаил Проскалов Встреча Олега Сафонова и Артура Парфенчикова. Фото: Михаил Проскалов Встреча Олега Сафонова и Артура Парфенчикова. Фото: Михаил Проскалов

Если в прошлом году в Карелию из федерального бюджета поступило 58 миллионов, то в этом уже 130. В следующем году планируется привлечь еще больше денег — 270 миллионов рублей.

Все средства идут на создание туристической инфраструктуры, а сами объекты строят предприниматели.

В рамках такого партнерства сейчас в республике идет работа над создание подъездных путей к парку «Рускеала» в Сортавальском районе и к водопадам Белые мосты в Питкярантском.

— К 27 августа мы собираемся дорогу на Белые мосты сдать. Это будет колоссальный толчок к развитию туризма. Еще одна дорога – на парк «Рускеала». Надеюсь, что мы в течение нескольких недель завершим все процедуры, и потенциальные подрядчики готовы серьезно подойти к работам. Думаю, сделаем дорогу до сентября, — отметил Артур Парфенчиков.

В результате реконструкции дорога получит не только асфальтовое покрытие, освещение, но и парковку на 800 машин. Все это по планам только в следующем году должно дать парку прирост на 100 тысяч туристов.

Помимо Приладожья власти Карелии рассчитывают увеличить поток и на север республики. Там помимо уже раскрученных петроглифов и Соловков возможно появление и совершенно новых направлений туризма, таких как дайвинг в Белом море.

— Задача у нас серьезная, и я уверен, что в рамках такого взаимодействия мы эти вопросы решим и Карелия должна увеличить турпоток в разы в ближайшие годы, — отметил Артур Парфенчиков.

Олег Сафонов высоко оценил усилия врио главы Карелии в этой области, отметив, что Ростуризм совместно с региональными властями рассчитывают создать систему автокемпингов.