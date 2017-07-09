Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович поздравили жителей с Днем рыбака

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков и Председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович поздравили жителей с Днем рыбака.

Уважаемые работники рыбодобывающей отрасли, рыболовы-любители!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днем рыбака! Его отмечают работники рыбохозяйственных предприятий, рыбоохранных служб, ученые-ихтиологи, а в Карелии, где водоемы составляют пятую часть всей территории республики, — и тысячи жителей, предпочитающие всем видам отдыха рыбалку и с удовольствием проводящие свободное время на берегу озера или речки. Поэтому не случайно День рыбака многие считают и личным праздником.

Рыбный промысел испокон веков был одним из основных занятий коренных жителей Карелии – карелов, вепсов, поморов. Здесь, на Севере, богатом рыбными запасами, зарождались рыболовецкие династии, складывались традиции озёрного и морского лова, а сама профессия рыбака стала уделом мужественных и сильных людей.

И сегодня, в XXI веке, рыбная отрасль остаётся важной частью экономики нашей республики. Рыбохозяйственный комплекс Республики Карелия включает в себя более двух сотен хозяйствующих субъектов разных форм собственности, которые занимаются различными направлениями деятельности – от морского и океанического рыболовства до глубокой переработки и производства рыбопродукции.

Спасибо вам за нелегкий труд, за умение преодолевать трудности и упорно идти к намеченной цели.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия и всегда счастливых возвращений на родной берег! И, конечно, всем рыбакам – и профессионалам, и любителям – рыбацкой удачи!