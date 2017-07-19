Артур Парфенчиков дал интервью китайской телекомпании

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков дал большое интервью журналистам китайской телекомпании. Руководитель региона рассказал о сотрудничестве между республикой и провинцией Фуцзянь.

— Несмотря на тысячи километров, которые нас разделяют, наши регионы во многом схожи: и Карелия, и провинция Фуцзянь являются приграничными территориями, богатыми природными ресурсами и культурно-историческими традициями. Планируем серьезное сотрудничество в разных сферах деятельности, — отметил Артур Парфенчиков.

Среди проектов он особо выделил строительство ветропарка «Морская ВЭС» в Кемском районе. Проект предполагает совместное производство ветроэнергоустановок, а также их реализацию на внешних рынках.

По словам Парфенчикова, делегация из Карелии намерена посетить город Сямэнь для участия в форуме БРИКС в начале сентября этого года. Во время визита планируется заключить соглашение о сотрудничестве, меморандум о котором подписали в начале 2017-го.

Проект соглашения предусматривает установление прямых связей между субъектами бизнеса, учреждениями науки, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. Кроме того, оно способствует развитию торгово-экономических и культурных связей, созданию совместных предприятий и проектов в сферах освоения и глубокой переработки природных ресурсов, аквакультуры, лесного хозяйства, горной промышленности, транспорта, логистики, информационных технологий.

— Выражаю слова искренней дружбы всем жителям провинции Фуцзянь. Надеюсь, нас ждет долгое и успешное сотрудничество, — завершил встречу руководитель региона.