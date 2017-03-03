Артур Парфенчиков дал 10 дней на подготовку предложений по организации пассажирских перевозок

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в Facebook сообщил, что провел совещание с премьер-министром Олегом Тельновым по поводу организации нового конкурса пассажирских перевозок. На подготовку предложений по условиям нового конкурса у правительства есть 10 дней.

«Главные требования к перевозчикам — это качество транспорта и организация контроля за безопасностью движения, соблюдение законодательства в указанной сфере», — сообщил Артур Парфенчиков

Отметим, что прежний конкурс по организации пассажирских перевозок по Карелии вынудил многих мелких предпринимателей уйти «в тень». В итоге появились автобусы, которые отправлялись по расписанию от автовокзала, а также автобусы, которые, работая «по заказу», возили пассажиров от железнодорожного вокзала. Все это негативно сказывалось на качестве обслуживания пассажиров.