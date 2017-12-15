Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В конце недели столицу Карелии ждет небольшой снег. «Республика» и Музей ИЗО Карелии представляют арт-прогноз.

Авдышева Валентина Михайловна. 1931-1975. Натюрморт Карельский. Вторая половина XX века. Фото: Музей ИЗО Карелии.

Авдышева Валентина Михайловна. 1931-1975. Натюрморт «Карельский». Вторая половина XX века. Холст, масло. Фото: Музей ИЗО Карелии.

16-17 декабря, по прогнозам синоптиков, в Петрозаводске будет идти небольшой снег. Утром в субботу термометры покажут 0 градусов, днем похолодает до -1, к вечеру до -3 градусов по Цельсию. Ветер южный и юго-восточный до 3,1 м/с, вечером штиль.

В воскресенье еще немного похолодает: с утра синоптики обещают -3 градуса, вечером -5 градусов по Цельсию. В первой половине дня ветер северный и северо-западный до 2,9 м/с, к вечеру сменится на западный до 1,9 м/с.

Валентина Михайловна Авдышева (1931-1975) приехала в Карелию сразу после окончания ленинградского художественно – графического педагогического училища.  Её работы  отличает высокий профессионализм. В них отражен мир, который составлял смысл жизни этой талантливой художницы: мир привычных, уютных вещей, домашних забот и радостей; мир заонежского дома, где так славно отдыхалось летом. Супруги Авдышевы летом и осенью жили на кижских берегах в деревне Ерснево в своем доме. В русской печи пекли калитки и рыбники. Валентина Михайловна писала натюрморты с медными самоварами и горячими, прямо из печки, пирогами.

 

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