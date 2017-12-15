Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

16-17 декабря, по прогнозам синоптиков, в Петрозаводске будет идти небольшой снег. Утром в субботу термометры покажут 0 градусов, днем похолодает до -1, к вечеру до -3 градусов по Цельсию. Ветер южный и юго-восточный до 3,1 м/с, вечером штиль.

В воскресенье еще немного похолодает: с утра синоптики обещают -3 градуса, вечером -5 градусов по Цельсию. В первой половине дня ветер северный и северо-западный до 2,9 м/с, к вечеру сменится на западный до 1,9 м/с.