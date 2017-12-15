Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

16-17 декабря, по прогнозам синоптиков, в Петрозаводске будет идти небольшой снег. Утром в субботу термометры покажут 0 градусов, днем похолодает до -1, к вечеру до -3 градусов по Цельсию. Ветер южный и юго-восточный до 3,1 м/с, вечером штиль.
В воскресенье еще немного похолодает: с утра синоптики обещают -3 градуса, вечером -5 градусов по Цельсию. В первой половине дня ветер северный и северо-западный до 2,9 м/с, к вечеру сменится на западный до 1,9 м/с.
Валентина Михайловна Авдышева (1931-1975) приехала в Карелию сразу после окончания ленинградского художественно – графического педагогического училища. Её работы отличает высокий профессионализм. В них отражен мир, который составлял смысл жизни этой талантливой художницы: мир привычных, уютных вещей, домашних забот и радостей; мир заонежского дома, где так славно отдыхалось летом. Супруги Авдышевы летом и осенью жили на кижских берегах в деревне Ерснево в своем доме. В русской печи пекли калитки и рыбники. Валентина Михайловна писала натюрморты с медными самоварами и горячими, прямо из печки, пирогами.