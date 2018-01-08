Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на вторник

Во вторник, 9 января, в Петрозаводске с утра будет идти небольшой снег. К вечеру осадки прекратятся, небо прояснится.
Утром термометры покажут -7 градусов мороза, к вечеру температура опустится до -9, ночью до -10 градусов. Ожидается северо-западный и западный ветер до 5,3 м/с.
Кошелев В.М. Зима в Петрозаводске. 1989. Бумага, акварель. МИИ РК
Валерий Михайлович Кошелев (род. 1949 г.) — график, живописец, автор художественных объектов, педагог — доцент кафедры «Изобразительного искусства и дизайна» ПетрГУ. В работе Валерия Михайловича «Зима в Петрозаводске» мы видим знакомое всем здание еще в окружении старых деревянных домов.