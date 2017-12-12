Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 13 декабря, в Петрозаводске с утра будет идти дождь. Днем его сменит небольшой снегопад. Температура воздуха утром +3, днем +1 градус, к вечеру похолодает до -1 градуса по Цельсию.

Ветер юго-западный до 7,1 м/с.