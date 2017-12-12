Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

Синоптики обещают плюсовую температуру, дождь и снег. «Республика» и Музей ИЗО Карелии представляют арт-прогноз.

Борис Поморцев, "Ранний снег".

Борис Поморцев, "Ранний снег".

Борис Поморцев, "Ранний снег".

Борис Поморцев, «Ранний снег».

В среду, 13 декабря, в Петрозаводске с утра будет идти дождь. Днем его сменит небольшой снегопад. Температура воздуха утром +3, днем +1 градус, к вечеру похолодает до -1 градуса по Цельсию.

Ветер юго-западный до 7,1 м/с.

Поморцев Б.Н. «Ранний снег» . 1996. Холст, масло.  МИИ РК

Борис Николаевич Поморцев (род. 1932) снискал подлинную любовь зрителей как непревзойденный пейзажист. Зритель, зачарованный красотой природы в осенне-зимнем уборе на полотне художника, не сразу замечает персонажей — таких же заглядевшихся на удивительные просторы охотника и собаку.

 

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