Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 13 декабря, в Петрозаводске с утра будет идти дождь. Днем его сменит небольшой снегопад. Температура воздуха утром +3, днем +1 градус, к вечеру похолодает до -1 градуса по Цельсию.
Ветер юго-западный до 7,1 м/с.
Поморцев Б.Н. «Ранний снег» . 1996. Холст, масло. МИИ РК
Борис Николаевич Поморцев (род. 1932) снискал подлинную любовь зрителей как непревзойденный пейзажист. Зритель, зачарованный красотой природы в осенне-зимнем уборе на полотне художника, не сразу замечает персонажей — таких же заглядевшихся на удивительные просторы охотника и собаку.