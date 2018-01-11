Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на пятницу

В пятницу, 12 января, в Петрозаводске весь день будет идти небольшой снег. С утра термометры покажут -9, днем -10 градусов. К ночи температура поднимется до -8 градусов по Цельсию.
Синоптики также обещают северо-западный ветер около 1 м/с, который днем сменится на западный до 4,9 м/с.
Козлов А.Ф. Лыжник. 1949. Бумага, акварель. МИИ РК
Александр Федорович Козлов (1916-2013) в середине 1950-х годов увлекся чёрной акварелью. Художник предстает перед нами как точный, психологичный, наблюдательный рассказчик. Произведение «Лыжник» запечатлевает простую жизненную сценку, которую мог видеть художник. Автору удалась тонкая передача мимики лица, характерной позы стоящего лыжника.