Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на пятницу

В пятницу, 12 января, в Петрозаводске весь день будет идти небольшой снег. С утра термометры покажут -9, днем -10 градусов. К ночи температура поднимется до -8 градусов по Цельсию.

Синоптики также обещают северо-западный ветер около 1 м/с, который днем сменится на западный до 4,9 м/с.