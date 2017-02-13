Проект стелы «Город воинской славы» представят до конца недели

В ближайшие дни мэрия Петрозаводска объявит аукцион на разработку проектно-сметной документации по строительству стелы «Город воинской славы». Об этом на встрече с журналистами заявила глава карельской столицы Ирина Мирошник.

По словам чиновницы, до конца недели архитекторы также должны представить эскизный проект стелы, предполагающий ее установку на конкретном участке – возле здания мэрии со стороны улицы Куйбышева. Городские власти обещают, что проект позволит благоустроить близлежащую территорию.

Мирошник напомнила, что принятию итогового решения предшествовала общественная дискуссия о месте размещения стелы. Выбор городских властей обусловлен тем, что освобождение Петрозаводска во время Второй мировой войны началось именно со стороны Онежского озера.

Глава Петрозаводска добавила, что стела будет находиться рядом с центром патриотического воспитания, который разместится в здании мэрии. Территорию вокруг объекта обещают благоустроить, в том числе заменить изношенное покрытие и высадить крупномерные деревья.

Ранее сообщалось, что строительство стелы «Город воинской славы» в Петрозаводске начнется весной.