Арбитражный суд Карелии признал ЦСК банкротом

Арбитражный суд Карелии признал банкротом ООО «ЦСК». Об этом сообщает интернет-газета «Вести Карелии«. Деятельность компании была связана с работой сети одноименных строительных гипермаркетов.

Заявление в суд о признании компании банкротом подала фирма ООО «ПО СпецСтройПроект», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. В реестр требований кредиторов включены требования двух кредиторов на общую сумму 5,8 миллиона рублей.

Суд принял решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Это ходатайство поддержала и компания ТД «Центральная стройбаза Карелии», аффилированная с ООО «ЦСК». Обе они зарегистрированы по одному адресу и специализированы на торговле товарами для строительства и обустройства жилья. Одна отвечала за оптовую торговлю, другая – за розницу. В суде ТД «Центральная стройбаза Карелии» выступила как конкурсный кредитор ООО «ЦСК».

– Фактически речь идет о внутреннем банкротстве, направленном на оптимизацию структуры компании, – добавляет издание.

Сейчас ООО «ЦСК» не ведет хозяйственную деятельность, но одноименные гипермаркеты продолжают работать в структуре ТД «Центральная стройбаза Карелии».