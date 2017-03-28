Аппетиты руководителей госучреждений умерят

Артур Парфенчиков дал поручение сократить разрыв между зарплатами управленческого персонала и средней зарплатой работников госучреждений Карелии.

Сейчас разрабатывается нормативный акт правительства Карелии, который предусматривает установление единых критериев для определения уровня зарплаты руководителей госучредений, их заместителей и главных бухгалтеров.

Как отмечают в пресс-службе правительства, по результатам анализа, проведенного Минфином Карелии, в прошлом году в среднем зарплата руководителей учреждений превысила среднемесячную зарплату работников в 3,3 раза. При этом в четырех учреждениях разница превысила шестикратный размер.

В бюджете Республики Карелия на 2016 год были запланированы ассигнования на сохранение достигнутого по итогам предыдущего года уровня оплаты труда – дополнительные средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы не предусматривались. Тем не менее у руководителей 111 государственных учреждений (более чем в половине от общего количества) зарплата выросла до 64% по отношению к уровню 2015 года.

Вместе с тем основной задачей «майских» указов президента Российской Федерации является рост оплаты труда категорий работников, которые непосредственно оказывают услуги населению – это врачи, учителя, работники культуры, социальные работники.