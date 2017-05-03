Аппарат для особых

Экскурсию по школе-интернату для врио главы Карелии провела директор Ирина Неровня. За последние 15 лет интернат оснастили современным оборудованием — таким, как информационный киоск в холле здания. На дисплее ученик может посмотреть свое расписание на день, выйти на сайт школы.

Сегодня в школе-интернате № 21 обучаются 146 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слуха. 39 человек из районов Карелии постоянно проживают здесь. Сравнительно недавно интернат пополнился учащимися школы № 22. Их здесь называют «эльками» — у детей логопедические заболевания, проблемы с речью. Коллектив 21-й школы заверил руководство республики, что объединение двух учебных учреждений прошло нормально, с детьми из 22-й школы работают привычные педагоги, всем хватает внимания, помещений, оборудования.

Ирина Неровня показала врио главы местный музей, классы со специальным, индивидуальным оснащением. По другому здесь не учат.

— Приведу маленький пример. Поступают к нам 1 сентября 12 первоклассников с проблемами опорно-двигательного аппарата. И я не представляю, какую кому поставить парту, какой стул. Потому что каждый ребенок у нас особый, — заявила директор.

При всей разности учеников «опорникам» одинаково необходим отечественный аппарат «Стабилан».

— Нашим ученикам он необходим – для развития мышления, координации движения, для того, чтобы они могли немного расслабиться, — отметила Ирина Неровня.

К сожалению, рассказала директор, государственного обеспечения не всегда хватает, поэтому школе привыкли помогать. Меценаты находятся среди предпринимателей, жителей Старой Кукковки, где находится школа.

Выступил в роли мецената и врио главы Карелии. Артур Парфенчиков вручил интернату новый аппарат «Стабилан».

— Самое главное – дать почувствовать человеку его востребованность. Это очень важно. Поэтому я готов этим заниматься, — отметил врио главы региона.

— Сто человек на этом аппарате бывают от силы. Может быть, раз в месяц тот или иной ученик попадет, и то слава богу. Теперь установим два – и какая проходимость будет! Ученикам это просто необходимо, — отметили в школе.

После небольшого концерта родители и педагоги рассказали Артуру Парфенчикову о том, что дороги в районе школы требуют срочного ремонта, выпускникам таких учреждений сложно найти работу, многим не хватает человеческого внимания и тепла. Врио главы республики обещал помочь, а заодно пригласил участниц школьного хора выступить перед всем городом на празднике 9 Мая.