Антимонопольная служба посчитала незаконной отмену маршрута №26 в Петрозаводске

Карельское УФАС вынесло предупреждение мэрии Петрозаводска. Документ касается отмены автобусных маршрутов № 26 и № 23. В антимонопольной службе установили, что решение об отмене маршрута № 26 нарушает закон о защите конкуренции.

В частности, в предупреждении отмечают, что городская администрация приняла это решение в интересах троллейбусного управления без учета мнения частного перевозчика, обслуживающего маршрут, и вопреки мнению населения.

— Фактически решение администрации города об отмене двух автобусных маршрутов принято по инициативе и в пользу одного хозяйствующего субъекта, оказывающего услуги электротранспортом — ПМУП «Городской транспорт», указанные действия оказывают негативное влияние на конкуренцию, поскольку полностью устраняют с рынка регулярных перевозок пассажиров в Петрозаводском городском округе хозяйствующего субъекта, ранее обслуживающего автобусный маршрут № 26 – ООО «ТК АвтоПассаж» (общество обслуживало всего один маршрут), — говорится в документе.

Что касается маршрута № 23, считает УФАС, у мэрии имелось реальное обоснование для его отмены: на нем фактически работает один автобус с интервалами движения порядка двух часов. При этом маршрутом пользуется минимальное количество пассажиров, что ставит под сомнение его эффективность и востребованность.

Напомним, маршруты № 23 и № 26 планируют закрыть с 1 января 2018 года. Ранее МУП «Городской транспорт» направило в мэрию обращение, в котором указал, что автобусы № 23 и № 26 дублируют маршруты троллейбусов. Проблему рассмотрела транспортная комиссия, которая поддержала предложение сократить два маршрута.

Известие об отмене популярного маршрута № 26 вызвало возмущение жителей Петрозаводска. УФАС в связи с этим проводило опрос.