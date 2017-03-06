Андрей Манин: «Религиозного экстремизма на территории Карелии не зарегистрировано»

В правительстве Карелии прошло заседание комиссии по вопросам религиозных объединений. Участники обсудили взаимодействие органов власти и религиозных организаций.

Подробный доклад по этому вопросу представил министр по национальной политике Андрей Манин. По его словам, на начало года в Карелии зарегистрировано 217 религиозных организаций, которые можно отнести к 20 конфессиям и направлениям.

— Органы исполнительной власти отмечают, что в республике возникла положительная тенденция по укреплению межнациональных отношений и сотрудничества среди руководителей религиозных организаций. Фактов религиозного экстремизма в прошлом году на территории Карелии не зарегистрировано, — отметил глава министерства.

По словам Андрея Манина, религиозные организации активно участвуют в жизни республики. В 2016 году они приняли участие более чем в 20 социально значимых мероприятиях, среди них – семинар для СМИ, фестиваль духовной музыки «Душа Карелии», семинар по повышению правовой грамотности руководителей религиозно-общественных объединений и другие.