Анатолий Цыганков: наблюдатели на президентских выборах – это инструмент гражданского просвещения

Общественная палата Карелии направит на президентские выборы 2018 года около тысячи наблюдателей.  Почему именно сейчас этой работе уделяется такое большое внимание, объясняет политолог, член Общественной палаты Анатолий Цыганков. На «Республике» — политические итоги 2017 года и прогнозы  на 2018 год.

Анатолий Цыганков миниатюра

Анатолий Цыганков миниатюра

Главное событие уходящего 2017 года, по мнению Анатолия Цыганкова – смена руководства республики.

— Вместе с новым главой республики пришла большая группа людей, которая сегодня взяла на себя ответственность руководства регионом. Кардинально изменился экономический блок. Соответственно, вновь пришедший руководитель полагает, что будут решены задачи, которые ставятся в целом перед губернаторами России со стороны федерального центра, — рассказал Анатолий Цыганков. – Установка из Москвы очень простая: губернаторы, которые не справляются с решением социальных задач, будут меняться. Соответственно, свеженазначенные губернаторы не имеют никакой индульгенции, которая позволит им находиться у власти все годы, отпущенные конституционным сроком. Если не решаются социальные проблемы, возможны мгновенные перемены.

В качестве основной повестки следующего года создатель сайта «Политика Карелии» назвал президентские выборы 18 марта.

— Главное событие наступающего года, событие, принципиальное для России – ответ на вопрос, кто возглавит страну на следующие шесть лет. 18 марта нас ожидают судьбоносные выборы. Все думающие граждане озабочены тем, кому вручить, что называется, ключи от будущего, — заявил Анатолий Цыганков.

В подготовке мартовских выборов известный политолог будет принимать непосредственное участие – как член Общественной палаты Карелии Анатолий Цыганков отвечает за подготовку общественных наблюдателей. Они должны сыграть в грядущей избирательной кампании важную роль.

— Создан инструмент, который включает граждан в процесс наблюдения за выборами, — подчеркнул Цыганков. —  Функция наблюдения существовала всегда, но его, как правило, организовывали профессиональные команды наблюдателей: например, «Голос», «Избиратели Санкт-Петербурга», а также партийные наблюдатели. И те, и другие имеют какие-то свои определенные интересы, которые отражаются на их отчетах. А сегодня предложен инструмент именно общественных наблюдений.

Анатолий Цыганков

Анатолий Цыганков. Фото: ИА «Республика»/ Николай Смирнов

Возможность направлять наблюдателей в избирательные комиссии  появилась у региональных Общественных палат в ноябре – когда в закон «О выборах президента» были внесены соответствующие поправки. В ближайшие три месяца в Карелии будут набирать и готовить большой штат наблюдателей. По словам Анатолия Цыганкова, на каждом из 469 избирательных участков в республике будут работать, как минимум, по два добровольца – всего около тысячи человек. Справиться с такой масштабной задачей в одиночку Общественной палате будет трудно, поэтому в подготовительную работу должны включиться все общественные организации республики вне зависимости от сферы деятельности.

— Смысл работы общественных наблюдателей, на мой взгляд, двойной. С одной стороны, мы видим, что в обществе  существует некое недоверие к процедуре голосования – значит, уважаемые граждане, давайте сами приходите и смотрите, что происходит на избирательных участках. Желаете – отслеживайте всю кампанию, ваша информация будет обнародоваться. То есть, первая задача – максимально убедить людей, что все происходит в рамках закона, — считает Анатолий Цыганков.

— Вторая повестка связана больше с ожиданиями государства. Часть общества считает президентскую избирательную кампанию предсказуемой, когда есть очевидный кандидат №1 – это действующий президент. С этой точки зрения снижается планка интереса к мартовским выборам. И как инструмент повышения интереса как раз и вводится институт наблюдателей. Потому что человек, наблюдая за ходом избирательной кампании, фактически в ней участвует. Поэтому, чем больше наблюдателей будет работать на выборах, тем больше людей на них голосует, — заявил Анатолий Цыганков.

Анатолий Цыганков

Анатолий Цыганков. Фото: Виталий Голубев

Работе на выборах наблюдателей обучат сотрудники карельских вузов с юридическим образованием. Предварительные договоренности о сотрудничестве с учебными заведениями у Общественной палаты уже есть. В процесс подготовки добровольцев в Карелии уже включились известные общественные организации: корпус наблюдателей «За чистые выборы»,  Ассоциация юристов Карелии. Обо всех нарушениях, обнаруженных общественными наблюдателями, планируется сообщать через СМИ.

— Главная наша задача — попытаться убедить граждан, что именно они ответственны за принятие решений. Чтобы люди поверили, что они могут прийти и выразить свою гражданскую волю, — заявил Анатолий Цыганков. — У нас, к сожалению, на протяжении  последних выборов, в сознании людей не откладывается понимание собственной ответственности за итоги голосования. Гражданин, если ему не нравятся результаты выборов, чаще всего считает, что виноват кто-то другой: тот, кто нарушает закон, кто организует выборы. Мы должны, во-первых, избрать курс развития страны, а, во-вторых, на примере общественных наблюдателей заняться гражданским просвещением.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Такое решение 15 декабря единогласно принял Совет Федерации в соответствии с Конституцией и законом о выборах главы государства.

 

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