Анатолий Цыганков: наблюдатели на президентских выборах – это инструмент гражданского просвещения

Главное событие уходящего 2017 года, по мнению Анатолия Цыганкова – смена руководства республики.

— Вместе с новым главой республики пришла большая группа людей, которая сегодня взяла на себя ответственность руководства регионом. Кардинально изменился экономический блок. Соответственно, вновь пришедший руководитель полагает, что будут решены задачи, которые ставятся в целом перед губернаторами России со стороны федерального центра, — рассказал Анатолий Цыганков. – Установка из Москвы очень простая: губернаторы, которые не справляются с решением социальных задач, будут меняться. Соответственно, свеженазначенные губернаторы не имеют никакой индульгенции, которая позволит им находиться у власти все годы, отпущенные конституционным сроком. Если не решаются социальные проблемы, возможны мгновенные перемены.

В качестве основной повестки следующего года создатель сайта «Политика Карелии» назвал президентские выборы 18 марта.

— Главное событие наступающего года, событие, принципиальное для России – ответ на вопрос, кто возглавит страну на следующие шесть лет. 18 марта нас ожидают судьбоносные выборы. Все думающие граждане озабочены тем, кому вручить, что называется, ключи от будущего, — заявил Анатолий Цыганков.

В подготовке мартовских выборов известный политолог будет принимать непосредственное участие – как член Общественной палаты Карелии Анатолий Цыганков отвечает за подготовку общественных наблюдателей. Они должны сыграть в грядущей избирательной кампании важную роль.

— Создан инструмент, который включает граждан в процесс наблюдения за выборами, — подчеркнул Цыганков. — Функция наблюдения существовала всегда, но его, как правило, организовывали профессиональные команды наблюдателей: например, «Голос», «Избиратели Санкт-Петербурга», а также партийные наблюдатели. И те, и другие имеют какие-то свои определенные интересы, которые отражаются на их отчетах. А сегодня предложен инструмент именно общественных наблюдений.

Возможность направлять наблюдателей в избирательные комиссии появилась у региональных Общественных палат в ноябре – когда в закон «О выборах президента» были внесены соответствующие поправки. В ближайшие три месяца в Карелии будут набирать и готовить большой штат наблюдателей. По словам Анатолия Цыганкова, на каждом из 469 избирательных участков в республике будут работать, как минимум, по два добровольца – всего около тысячи человек. Справиться с такой масштабной задачей в одиночку Общественной палате будет трудно, поэтому в подготовительную работу должны включиться все общественные организации республики вне зависимости от сферы деятельности.

— Смысл работы общественных наблюдателей, на мой взгляд, двойной. С одной стороны, мы видим, что в обществе существует некое недоверие к процедуре голосования – значит, уважаемые граждане, давайте сами приходите и смотрите, что происходит на избирательных участках. Желаете – отслеживайте всю кампанию, ваша информация будет обнародоваться. То есть, первая задача – максимально убедить людей, что все происходит в рамках закона, — считает Анатолий Цыганков.

— Вторая повестка связана больше с ожиданиями государства. Часть общества считает президентскую избирательную кампанию предсказуемой, когда есть очевидный кандидат №1 – это действующий президент. С этой точки зрения снижается планка интереса к мартовским выборам. И как инструмент повышения интереса как раз и вводится институт наблюдателей. Потому что человек, наблюдая за ходом избирательной кампании, фактически в ней участвует. Поэтому, чем больше наблюдателей будет работать на выборах, тем больше людей на них голосует, — заявил Анатолий Цыганков.

Работе на выборах наблюдателей обучат сотрудники карельских вузов с юридическим образованием. Предварительные договоренности о сотрудничестве с учебными заведениями у Общественной палаты уже есть. В процесс подготовки добровольцев в Карелии уже включились известные общественные организации: корпус наблюдателей «За чистые выборы», Ассоциация юристов Карелии. Обо всех нарушениях, обнаруженных общественными наблюдателями, планируется сообщать через СМИ.

— Главная наша задача — попытаться убедить граждан, что именно они ответственны за принятие решений. Чтобы люди поверили, что они могут прийти и выразить свою гражданскую волю, — заявил Анатолий Цыганков. — У нас, к сожалению, на протяжении последних выборов, в сознании людей не откладывается понимание собственной ответственности за итоги голосования. Гражданин, если ему не нравятся результаты выборов, чаще всего считает, что виноват кто-то другой: тот, кто нарушает закон, кто организует выборы. Мы должны, во-первых, избрать курс развития страны, а, во-вторых, на примере общественных наблюдателей заняться гражданским просвещением.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Такое решение 15 декабря единогласно принял Совет Федерации в соответствии с Конституцией и законом о выборах главы государства.