Анатолий Шмаеник требует 100 тысяч за оскорбление в соцсети

Петрозаводский городской суд рассматривает дело о защите чести и достоинства основателя компании «САНА» Анатолия Шмаеника. Предприниматель подал иск в отношении женщины, которая написала в его адрес спорный комментарий в соцсети. Шмаеник посчитал запись оскорбительной и обратился в полицию с требованием привлечь женщину к уголовной ответственности, однако ему отказали. В суде он требует взыскать с ответчицы компенсацию в 100 тысяч рублей.

— Если человек высказывается, то он должен нести ответственность, — заявил истец в зале судебного заседания.

Впрочем, на вопрос судьи, устроит ли его мировое соглашение, Шмаеник ответил утвердительно. По словам предпринимателя, его удовлетворит, если ответчица опубликует извинения на той же странице, где был размещен спорный комментарий.

Ответчица же на заседании настаивала, что ее высказывание в соцсети было эмоциональным и не имело целью оскорбить Анатолия Шмаеника. Она также заявила, что готова пойти на мировое соглашение, и попросила время для его подготовки.

Судья предложил сторонам к понедельнику согласовать позицию по достижению компромисса. Если возможности для мирового соглашения не будет, суд назначит лингвистическую экспертизу спорного комментария.

Добавим, что ответчица судится с компанией «САНА» и ее аффилированными структурами. Она считает себя пострадавшей от действий компании, из-за которых многие люди попали в долговую зависимость и лишились единственного жилья.

Недавно свою оценку ситуации вынес Совет по правам человека при Президенте России. По мнению членов совета, интерес фирмы состоял в обогащении за счет использования просчетов граждан, которые не обладают нужными юридическими познаниями и легко впадают в заблуждение. Такие методы ведения бизнеса правозащитники называют недостойными и недопустимыми.