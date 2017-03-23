Алексей Орлов: решение конфликта по Сунскому бору справедливое

Депутат Законодательного собрания Карелии Алексей Орлов убежден, что решение о разработке карьеров в республике должно приниматься с учетом публичных слушаний. По его мнению, врио главы Карелии очень справедливо разрешил долгий конфликт по Сунскому бору.

– Я считаю, что врио главы Карелии принял очень справедливое решение. Предыдущие власти долгое время не могли разрешить этот конфликт. Мне, как представителю комитета по природным ресурсам и экологии, кажется, что в первую очередь нужно было узнать мнение людей, которые проживают на этой территории. И уже только потом можно было давать разрешение на разработку карьера. Раньше законом было предусмотрено, что решения о размещении карьеров вблизи населенных пунктов принимались с учетом публичных слушаний. Сейчас итоги общественных слушаний носят рекомендательный характер. Этим и пользуются бизнесмены. Я не сторонник этого, – рассказал Алексей Орлов.

Напомним, жители деревни Суна в Кондопожском районе долгое время протестовали против разработки компанией «Сатурн Нордстрой» песчаного карьера «Южно-Сунское» в их любимом лесу. 20 марта Минприроды Карелии досрочно прекратило действие лицензии на разработку карьера в Сунском бору. Урегулировать конфликт помог врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Он провел переговоры с руководителем «Сатурн Нордстроя» Игорем Федотовым, который в результате сам попросил прекратить действие лицензии.