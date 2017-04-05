Алексей Бутенко: «Сказать нет терроризму и экстремизму»

8 апреля в Петрозаводске пройдет митинг солидарности жителей Карелии в борьбе против терроризма. Одним из организаторов акции стал профком обучающихся Петрозаводского госуниверситета.

Председатель профкома Алексей Бутенко призвал петрозаводчан прийти в субботу на площадь Кирова:

Митинг решили провести в связи с трагедией, случившейся в этот понедельник в Санкт-Петербурге. Напомним, 3 апреля в метро Северной столицы прогремел взрыв. Погибли 14 человек, еще около 50 получили ранения. Генпрокуратура объявила произошедшее терактом.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков принес соболезнования, а затем подписал распоряжение о введении в республике дополнительных мер безопасности. Во вторник на Онежской набережной Петрозаводска прошла акция в память жертв теракта, свечи и цветы к Камню скорби принесли десятки человек.