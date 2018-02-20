Алексей Белянинов: «Знание о проблемах людей обязательно даст толчок развитию России»

За время работы избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина доверенные лица и члены штаба организовали несколько десятков приемов. Часть из них провел и Алексей Белянинов. В минувший понедельник на прием к нему записался только один человек, но с масштабной проблемой.

– Мужчина, пришедший накануне ко мне на прием, был с вопросом, касающимся работы наших государственных органов. Он – житель Карелии, работает здесь же в крупной компании, чей головной офис находится в Нижнем Новгороде. Его захотели сократить, и, судя по всему, с нарушениями. Мужчина обратился в трудовую инспекцию по месту пребывания головного офиса еще в ноябре. В ответ работник получил какую-то отписку. Он написал заявление в нижегородскую прокуратуру – снова тишина, – рассказал Алексей Белянинов.

Сотрудник избирательного штаба Владимира Путина отметил, что работу госорганов надо совершенствовать: необходимо четкое взаимодействие между надзорными органами разных регионов.

– Каждый общественный прием в избирательном штабе очень важен для нас. Ведь это почти всегда – последний крик души гражданина после множества неудач. Знать о проблеме людей нужно для того, чтобы в будущем дать толчок развитию России, – добавил Алексей Белянинов.

Ранее руководитель отдела по работе с обращениями граждан Марина Гуменникова сообщала, что люди активно приходят на прием в избирательный штаб Путина. Всего в него обратилось несколько десятков человек, большинство из них — захотели поговорить с членами штаба лично.

Отметим также, что в избирательных штабах других кандидатов в президенты России тоже ведется прием граждан. Так, например, по словам координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Беседного, в штабе Владимира Жириновского доверенные лица принимают людей ежедневно с 10.00 до 18.00. Люди, как сообщил Беседный, охотно пользуются этой возможностью.

А вот в избирательном штабе Ксении Собчак, по словам координатора Ивана Орлова, как таковой общественной приемной нет, однако сотрудники штаба активно общаются с гражданами. Как правило, люди просят передать какие-то личные просьбы Ксении Анатольевне. Кроме того, в карельском избирательном штабе Собчак пока что нет доверенных лиц: они еще не зарегистрированы, однако, по словам Орлова, работа в этом направлении ведется. Кроме того координатор отметил, что основная задача штаба Собчак – агитационная работа и работа с волонтерами.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина работает ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме № 10 по улице Энгельса. Контактный телефон – 44-50-52.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.