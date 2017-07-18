Александр Морозов: увольнение Галины Васильевой законно, но нецелесообразно

Глава карельского Минобразования Александр Морозов рассказал о результатах деятельности рабочей группы, которая занималась вопросом увольнения Галины Васильевой с поста директора лицея № 13. По словам министра, юридических оснований для того, чтобы признать это решение незаконным, нет. Тем не менее увольнение Васильевой в министерстве считают неоправданным.

— Мы проинформировали врио главы республики о том, что не считаем в настоящее время целесообразным это решение, — пояснил Морозов. — Это связано с подготовкой к новому учебному году и достаточно неплохим качеством обучения в 13-м лицее. Да, за последние пять лет все проверки выявляли нарушения, но при этом учреждение в установленные законом сроки предписания выполняло в полной мере.

Напомним, в июне стало известно о решении прекратить трудовые отношения с директором лицея № 13 Галиной Васильевой. По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, причиной стали нарекания к деятельности Васильевой как руководителя образовательного учреждения. После обращения родителей учащихся и педагогов в Минобре Карелии создали рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации. Сама Васильева подала иск к администрации города с требованием восстановить ее на работе.