Александр Кержаков извинился перед жителями Карелии

Нападающий «Зенита» отрегировал на обвинение в браконьерстве. В посте в «Инстаграме» он написал:

«Дорогие друзья, недруги, СМИ и т. д. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица (см. фото). Может, это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещен к вылову в Онего, я узнал, только из интернета и, естественно, не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то, какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро. Также мне бы хотелось, чтобы ко мне присоединились те, кто борется за сохранение этого редкого вида рыбы! Я своими глазами увижу, сколько людей у нас в стране не только пишут и говорят об этой проблеме, но и своим примером могут показать это всем остальным! Время и место я сообщу чуть позже. P. S. Предыдущее фото с лососем я убирать не буду, дабы все могли иметь представление, как выглядит дикий лосось и что ловить его в Онежском озере ЗАПРЕЩЕНО!!!»