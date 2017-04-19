Александр Чепик предложил варианты сотрудничества со странами Скандинавии

В малом зале правительства Карелии на встречу с премьер-министром Александром Чепиком собрались дипломаты из Финляндии, Норвегии, Швеции. Дании и Исландии.

В своем приветственном слове Чепик отметил, что потенциал, который есть в бизнес-отношениях между нашими странами, не реализуется в полной мере. Примером тому является неравномерное распределение инвестиций в Карелию. Основным торговым партнером Карелии остается Финляндия. ее доля составляет 25% в внешнеэкономическом обороте. Другие страны Скандинавии действуют более осторожно. Доля Норвегии не больше 3%, Швеции — 2%. а Исландия меньше 1%.

— Если с вашей стороны будет заинтересованность, мы готовы бесплатно помочь пройти построиться, помочь подключить к сетям. Вместе с предпринимателями пройти все этапы сделать это быстро и бесплатно, — заявил Чепик.

По его словам перспективным может оказаться сотрудничество в сфере туризма, добычи биоресурсов и создание предприятий ЖКХ

— Мы проводим модернизацию по созданию современных предприятий в сфере ЖКХ. Мы знаем, что подобный опыт в ваших странах есть, и было бы здорово, если бы вы нам помогли, добавил Александр Чепик.

Представители европейских стран отметили теплый прием в Карелии и выразили готовность обсуждать варианты сотрудничества.

— Лично для меня сложно провести границу разделения между культурой и торговлей. Мне кажется, что это должны быть инновационные формы, которые могут пересекаться. Многие люди описывают сотрудничество северных страны, как сотрудничество в области культуры, но я бы хотела расширить это понятие, поскольку оно переросло в другие сферы, — отметила посол Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.