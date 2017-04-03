Александр Чепик ответит на вопросы предпринимателей в ходе неформальной встречи

В Карелии стартует серия встреч для предпринимателей в формате «без галстука». На первой встрече на вопросы бизнес-сообщества ответит и. о. премьер-министра Карелии Александр Чепик.

Общественная палата Карелии запускает новый проект — дискуссии в формате «без галстука» для активных предпринимателей региона. Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития и промышленности Карелии.

Тема первой дискуссии: «Власть и бизнес: от открытого диалога к партнерству».

На встречу можно записаться, заполнив заявку, через группы Минэкономразвития «Вконтакте» или Facebook. Мероприятие пройдет 4 апреля с 16:00 до 17:30 в конференц-зале Минэкономразвития Карелии по адресу: улица Энгельса, дом 4.