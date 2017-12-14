Светоотключение

Часть поселков в Карелии все еще сидит без электричества. Речь об этом шла на заседании комиссии правительства Карелии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По информации заместителя директора «Карелэнерго» Алексея Слепченко, отключения электричества в районах Карелии начались 10 декабря. За это время без света оставались 8316 человек, живущих в 86 населенных пунктах. Под отключения попали 39 социально значимых объектов. Причина — погода: сильный порывистый ветер и мокрый снег.

Для ремонта линий электропередачи привлекались силы из других регионов: Новгорода, Вологды. Места повреждения искали при помощи вертолетов.

— На сегодня мы фиксируем случаи повторения отключения, — сказал Алексей Слепченко. — На состояние 11:30 отключенными остаются 478 человек — в поселках Сергелево, Данилово, Огорелыши (Медвежьегорский район). Вернуть всем электричество планируем к 20:00 сегодня.

Одна из причин оборванных проводов — падающие из-за сильного ветра деревья. Замдиректора «Карелэнерго» заявил, что компания не имеет права их сносить, если они дальше 15 метров от ЛЭП, хотя высота некоторых достигает 25 метров.

Премьер-министр Карелии выслушал доклад и раскритиковал его.

— Почему вы не ввели режим ЧС? Вы должны были это сделать через сутки. О погоде мы знали давно, МЧС предупреждало, но всё равно сил и средств достаточных не было. Я считаю, что это вообще надо рассматривать не с точки зрения административного правонарушения, а с точки зрения уголовного. Данная ситуация стала возможной, потому что конкретные сотрудники не предприняли конкретных мер. Вы называете мне одни цифры, говорите, что все хорошо, а по данным вашей диспетчерской, 52 населенных пункта все еще остаются отключенными. Доверять «Карелэнерго» я больше не могу. И мы подтверждаем эту информацию у глав поселений. Я вижу, что сил вам явно не хватает. Прошу МЧС по каждой линии провести объезд и всё проконтролировать. Взять снегоходы, проехать, посмотреть, дать оценку.

По информации местных диспетчерских служб, в Олонецком районе без света сидят жители трех поселков, работы идут, подключить всех должны к вечеру. В Пряжинском районе ситуация сложнее: электричества нет в двух населенных пунктах, причем к ремонту линии в одном из них еще даже не приступали: не могут проехать по дороге на Кинелахту. Там живут 150 человек, в том числе 35 детей. В Медвежьегорском районе отключены три поселка.

Алексей Слепченко продолжил настаивать, что сил у «Карелэнерго» достаточно и к воосьми вечера свет везде вернется.

— Если хоть один населенный пункт уйдет в ночь без электроэнергии, будем принимать меры, — сказал Александр Чепик. — По конкретному человеку, который сидит за этим столом. Сказал же, что сил достаточно. Если свет не вернется — значит, соврал.