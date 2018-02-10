Александр Беглов осмотрел уличные тренажеры на набережной Петрозаводска

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов посетил площадку с уличными тренажерами на набережной Петрозаводска.

Директор компании «MB Barbel» Вадим Маркелов представил полпреду линейку тренажеров, на которых могут заниматься в том числе инвалиды. Предприниматель отметил, что на каждом из них есть QR-коды, с помощью которых любой человек может получить доступ к видео с тренировками, для этого ему понадобится только смартфон.

Александр Беглов пообщался с собравшимися на набережной спортсменами, в частности с чемпионкой Европы по гиревому спорту Есенией Столяровой, которая продемонстрировала тренажеры в действии. По ее словам, спорткомплекс на городской набережной подходит даже для тренировок профессиональных спортсменов.

Напомним, первый визит Александра Беглова в республику в должности представителя президента посвящен исполнению «майских» указов руководителя страны. Программа поездки началась с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» и на «Аллее памяти и славы».