Александр Анишин рассказал школьникам о роли Петрозаводска в снятии блокады Ленинграда

В кинотеатре «Премьер» прошел очередной кинолекторий для школьников, который организует Зональный центр патриотического воспитания. Темой встречи стало снятие блокады Ленинграда, очередную годовщину которого отмечают сегодня, 27 января. На кинолекторий в качестве эксперта пришел депутат Петросовета и руководитель фонда «Эстафета поколений» Александр Анишин.

История его семьи тесно связана с историей блокады Ленинграда: отец Александра Анишина родился в 1941 году в городе на Неве. Во время войны его и бабушку депутата успели эвакуировать, а дед всю блокаду воевал в составе 189-го зенитно-артиллерийского полка.

— Фонд «Эстафета поколений» всегда занимался не только поисковой работой, но и просветительской. Я здесь для того, чтобы рассказать детям об обороне Петрозаводска. Мы считаем, что битва за Петрозаводск – это одна из составляющих битвы за Ленинград.

Анишин рассказал школьникам, что у финнов была задача быстро захватить Петрозаводск, чтобы бросить все силы в сторону Лодейного Поля и замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. Но героические бои, которые шли у карельской столицы в сентябре 1941 года, не позволили этим планам осуществиться.

Председатель «Эстафеты поколений» также рассказал о Геннадии Николаевиче Куприянове, который руководил республикой во время Великой Отечественной войны, а сейчас оказался незаслуженно забыт.

Справка «Республики» В 1933 году Геннадия Куприянова назначили на должность первого секретаря Карельского обкома. С началом Великой Отечественной он вошёл в Военный совет 7-й армии, затем — Карельского фронта, руководил формированием народного ополчения и истребительных батальонов, организацией подпольной и партизанской борьбы на оккупированной территории, участвовал в обороне Заполярья и Карелии, в подготовке в 1944 году Свирско-Петрозаводской наступательной операции — одном из 10 «сталинских ударов». После войны Куприянов был среди тех, кто предотвратил выселение финно-угорских народов, хотя такая участь не миновала некоторых других. Он подготовил записку, в которой рассказал, как финны и карелы защищали советскую Родину во время войны. Сталин внял доводам Куприянова, коренные народы Карелии остались в республике.

— В 2005 году на доме №39 по Дзержинского была установлена памятная доска, потом ее сняли, — рассказал Александр Анишин. – Я сделал запрос в прокуратуру, чтобы узнать, кто это сделал и почему. А в 2020-м году будет 110 лет со дня рождения Куприянова, и я считаю, что к этому моменту доску надо вернуть.

После беседы с председателем «Эстафеты поколений» школьникам показали фильм Захара Аграненко «Ленинградская симфония».

Кинолектории для школьников в «Премьере» проходят каждый месяц. Тематика встреч — патриотическая: детям рассказывают об исторических событиях, в большинстве случаев связанных с Карелией и Петрозаводском. Следующая встреча пройдет в феврале и будет посвящена 75-летию победы в Сталинградской битве, в качестве эксперта выступит директор Нацмузея Карелии Михаил Гольденберг.